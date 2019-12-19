شاهد.. شاب عراقي يقود مبادرة لترميم بيوت بالموصل

يقود العراقي خالد موسى مبادرة تطوعية لترميم البيوت المهدمة في الموصل (شمالي البلاد) وإعادة إعمارها، وذلك بهدف إعادة العائلات المهجرة إلى منازلها وإعادة إحياء المدينة بسكانها.

ويموّل المواطن الشاب عمليات الترميم والإصلاحات هذه من ماله الخاص، إلى جانب تبرعات يتلقاها من بعض المحسنين.

ويقول موسى -الذي يعمل في هيئة حكومية نهارا- إنه يتولى مشاريع ترميم البيوت هذه لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس على العودة إلى ديارهم.

ويستغرق العمل في المنزل العادي نحو شهرين، ويشمل مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك تثبيت نوافذ وتركيب أبواب جديدة، أو طلاء الجدران أو حتى إعادة بناء هياكل معينة.

يُذكر أنه لازال ركام البيوت المهدمة والسيارات المدمرة منتشرا بالعديد من أحياء الموصل وخاصة المدينة القديمة، وذلك رغم مرور أكثر من عامين على انتهاء الحرب التي شنتها القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية بالمدينة.