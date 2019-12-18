علم قطر يرفرف بسماء غوغل

تزامنا مع احتفالات قطر باليوم الوطني غيّر محرك البحث الأميركي الشهير غوغل شعار صفحته الرئيسية ووضع لوحة فنية لعلم قطر وأسفل منه كلمة غوغل بالإنجليزية.

ووُضع علم قطر بصيغة جي آي إف "gif" المتحركة ليظهر مرفرفا في سماء غوغل، وعند النقر عليه ينقلك محرك البحث إلى مزيد من المعلومات عن الدولة واليوم الوطني، وذلك تعبيرا من شركة غوغل عن مشاركتها للدوحة احتفالاتها السنوية بهذا اليوم.

وتحتفل قطر اليوم الأربعاء بيومها الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو الثالث تحت الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين، وينظم هذا العام تحت شعار "المعالي كايده".

6116665757001 e9204214-6240-46b2-a14d-4e8c1744bfb1 e5162c89-340c-4ec5-bdec-ca02da2a0607 video

وقد حضر المسير الوطني على كورنيش الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعدد كبير من المسؤولين وكبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة.

كما تجمّع حشد كبير من المواطنين القطريين والمقيمين لمتابعة المسير الوطني. وشهد المسير مشاركة مختلف التشكيلات العسكرية بالدولة. كما تضمن العرض العسكري عروضا لطائرات الأباتشي، فضلا عن نشاطات مدنية مختلفة.

وتأتي احتفالات هذا العام في ظل استمرار الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقد أجمعت المؤشرات على تجاوز الدوحة تأثيرات هذا الحصار وتداعياته، وتحقيق قفزات في المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يعكس الدور الحقيقي لقطر إقليميا ودوليا.

وتشهد قطر نهضة غير مسبوقة على شتى الصعد، فمثلا على الصعيد الاقتصادي بلغت محفظة أصول الصندوق السيادي لهيئة الاستثمار القطرية اليوم ما يناهز 300 مليار دولار.

وبالتزامن مع التقدم الاقتصادي، تقوم قطر بحراك دبلوماسي على الساحة الدولية، معززة من شبكة سفاراتها التقليدية، ومن جهودها في خدمة السلام والتضامن، كإرسال 300 جندي في عملية لحفظ السلام في لبنان عام 2006، والاجتماع مع وفد من القادة الحوثيين عام 2007، والمشاركة بطلب من الجامعة العربية في عملية وساطة في لبنان ودارفور عام 2008.

وفي 2010 حققت قطر نجاحا هائلا بحصولها على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022. كما أن انخراط قطر في المشهد الرياضي العالمي خلق صورة الدولة القادرة على تنظيم العديد من السباقات والبطولات، مدعوما بشرائها ناديا في باريس واستثمارها في قناة "بي إن سبورت" الرياضية وتخصيصها يوما في السنة لممارسة الرياضة.