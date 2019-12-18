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أستراليان يستعيدان خاتم زواجهما من وسط أطنان النفايات

المصالح البلدية بمقاطعة ستونينغتون الأسترالية ساعدت الزوجين على استرجاع خاتم زواجهما (غيتي)
المصالح البلدية بمقاطعة ستونينغتون الأسترالية ساعدت الزوجين على استرجاع خاتم زواجهما (غيتي)

استرجع زوجان أستراليان خاتم زفافهما بطريقة عجيبة من وسط ركام نفايات يبلغ وزنه 30 طنا، بعدما أخفياه داخل علبة ثم رميا بها خطأ داخل سلة مهملات تولى أعوان بلدية المدينة التي يقيمان بها رفعها وتكديسها في مصب مخصص للغرض.

وذكرت جريدة "أل.سي.إي" الفرنسية التي أوردت الخبر، أن الزوجين يقيمان في مقاطعة ستونينغتون بضواحي مدينة ملبورن الأسترالية، وأنهما استعانا بأعوان بلدية مدينتهما لاسترجاع الخاتم الماسي الذي فقداه، وأن الجهود طالت تفتيش قرابة 30 طنا من النفايات للعثور عليه.

وأضافت أن عمليات البحث بدت شبيهة بالبحث عن إبرة في كومة قش، وأن الزوجين استعادا خاتم زواجهما بطريقة درامية ومذهلة بعد ما فقداه خلال أعمال صيانة يقومان بها في منزلهما، ووضعاه داخل علبة ألقيا بها بالخطأ داخل سلة المهملات التي تم نقلها مع مجموعة نفايات أخرى نحو مصب مخصص لتجميع النفايات.

وأوضحت الجريدة أن الزوجين تفطنا لضياع الخاتم مساء السبت الماضي، وأنهما لم يناما طوال الليل وانتظرا فتح مصب نفايات المدينة أبوابه صباح الغد (الأحد الماضي) وطلبا من موظفيه مساعدتهما على البحث عن الخاتم المفقود.

ومنع موظفو بلدية المدينة التي تتولى التصرف في النفايات تشريك الزوجين في عمليات البحث عن الخاتم لحمايتهما من الحوادث المحتملة التي يمكن أن يتعرضا لها خلال البحث، واستخدموا آلات متطورة للتفتيش عن الخاتم بعدما حددوا موقعه المحتمل داخل ركام النفايات.

وقال المتحدث الرسمي للمدينة أن المصالح البلدية لا تسمح للمواطنين بالمشاركة في نبش النفايات خشية الحوادث المحتملة التي يمكن أن يتعرضا لها، مضيفا أن الأعوان لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الأعمال المماثلة، وأنهم نجحوا في العثور على الخاتم داخل العلبة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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