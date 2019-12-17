تاجر مخدرات خطير اختبأ بدبي.. اعتقال رئيس منظمة "ملائكة الموت"
وقالت شرطة دبي إنّ رضوان تاغي مطلوب بموجب مذكرات توقيف دولية، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي حين اعتقل، وإنه دخل الدولة عبر مطار دبي مستخدما جواز سفر رسمي، وتأشيرة سفر بهويّة غير هويته.
وكان زعيم العصابة الموقوف تصدّر عناوين الصحف في هولندا بعد جريمة راح ضحيتها محام هولندي بطلقات نارية، وكان مكلّفا بالدفاع عن شاهد للنيابة العامة في قضية متّهم فيها تاغي.
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ترحيب
وسارع قائد الشرطة الهولندية إريك أكيربوم إلى الترحيب باعتقال تاغي، معتبرا هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لهولندا، في حين أفادت وسائل إعلام هولندية بأنّ الموقوف متّهم بتزعّم عصابة لتهريب الكوكايين والضلوع في جرائم قتل عدّة.
وأوضحت شبكة "أن أو أس" التلفزيونية الهولندية أن السلطات في الإمارات وهولندا تعمل على نقل تاغي إلى هولندا، رغم غياب معاهدة بينهما لتسليم المجرمين.
وتصاعد الضغط على السلطات الهولندية للتحرّك ضد الجريمة المنظّمة بعد اغتيال المحامي (أب لطفلين) في سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إحدى أبرز نقابات الشرطة الهولندية إن اغتياله "دليل على أننا نعيش في دولة تحكمها المخدرات".
وكان المحامي المقتول وكيل الدفاع عن شاهد للنيابة العامة يدعى (نبيل ب.) في قضية ضخمة، وكان من بين أبرز المتهمين فيها تاغي ومطلوب آخر يدعى سعيد رزوقي.
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