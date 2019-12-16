شاهد.. نازح سوري يبتكر خيمة متنقلة لمواجهة سيول الشتاء

عمر يوسف-ريف حلب

ابتكر النازح السوري محمد الخلف خيمة متنقلة على سيارة محلية الصنع في ريف حلب الشمالي، لاستخدمها في عمليات النزوح المتكررة والتنقل المستمر بين المخيمات، وذلك بمناسبة حلول فصل الشتاء.

ويقول محمد الخلف -من ريف حماة- إن الخيمة المتنقلة عبارة عن صندوق من القضبان الحديدية غطي بقماش الخيمة وثبّت على سيارة محلية الصنع تسير على ثلاث عجلات، وإن من محاسن هذه الخيمة ارتفاعها عن سطح الأرض، مما يساعد على حمايتها من الغرق في سيول الأمطار والوحل، والتنقل بها في حال تعرض المنطقة لهجوم من النظام السوري.

ويضيف أن إنجازه للخيمة قد حفز الكثير من الأهالي على السير على منواله وتحويل سياراتهم المحلية الصنع إلى خيام متنقلة، مشيرا إلى غياب المعونات الإغاثية وإهمالهم من المنظمات الاجتماعية، وإلى قساوة ظروف الحياة مع حلول فصل الشتاء.