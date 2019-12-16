شاهد: المناطيد تزين سماء الدوحة باحتفالات اليوم الوطني لقطر

عماد مراد -الدوحة

تزين مناطيد ملونة من جميع أنحاء العالم منذ 7 ديسمبر/كانون الأول سماء قطر في جولة يومية تستمر قرابة الساعة، ضمن أول مهرجان للمناطيد يقام في البلاد تزامنا مع احتفالات الدولة بيومها الوطني.

ويشهد المهرجان الذي يستمر لمدة 12 يوما (يختتم يوم 18ديسمبر/كانون الأول) في حديقة أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة إقبالا كبيرا، ويتجمع بعد غروب الشمس المئات خلف سياج لمشاهدة المنطاد خلال فترات الاستعداد وحتى الطيران في السماء.

وتعتبر المشرفة على تنظيم مهرجان المناطيد مريم الموسوي في حديث للجزيرة نت الإقبال الكبير لمشاهدة فعاليات المهرجان دليلا ساطعا على النجاح الكبير الذي حققه المهرجان منذ انطلاقه، مشيرة إلى أنه يشتمل أيضا على العديد من الفعاليات التي تستهدف كل أفراد الأسرة، مما ساعد على زيادة الإقبال بشكل يومي.

ويشارك في المهرجان 33 منطادا من 13 دولة، وينقسم نشاطه إلى ثلاث طلعات يومية، الأولى مع شروق الشمس وتخصص للطيران الحر في السماء، والثانية قبل غروب الشمس وتخصص للطيران المقيد على ارتفاع عشرين مترا فقط، والثالثة عند المساء، وتوقد مشاعل المناطيد وهي على الأرض بشكل دوري بالتزامن مع الموسيقى وهي الفعالية الأكثر مشاهدة من جمهور المهرجان.