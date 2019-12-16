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بيع في مزاد علني بأميركا.. مضرب بيسبول بـ1.8 مليون دولار

لاعب البيسبول الأميركي بيب روث خلال مشاركته في إحدى المباريات (غيتي)
لاعب البيسبول الأميركي بيب روث خلال مشاركته في إحدى المباريات (غيتي)

أعلن مسؤولون عن مؤسسة "أس سي بي" للمزادات والمتخصصة في بيع الأدوات التذكارية الرياضية المهمة أمس الأحد عن بيع المضرب الذي استخدمه لاعب البيسبول الأميركي السابق بيب روث بمليون و800 ألف دولار بعدما أهداه في أربعينيات القرن الماضي إلى صديق له، دون أن يتم الكشف عن هوية المشتري.

ويشتهر روث بضرباته القوية، وسجل بالمضرب الذي بيع في المزاد العلني ضربته الخمسمئة عام 1929، ويلقب بـ"ذا بامبينو" (the Bambino) و"سلطان الضربات العنيفة".

وكان اللاعب الأميركي قد صنف أفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي، واختارته مجلة ذا سبورتينغ نيوز ليتصدر قائمة أعظم 100 لاعب بيسبول.

وولد روث في 6 فبراير/شباط 1895، وتوفي في 16 أغسطس/آب 1948، وسجل العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره المهني، وبدأ مسيرته الرياضية مع دوري كرة البيسبول الرئيس في فريق بوسطن ريد فوكس كرامي، ثم بيع في 1919 إلى فريق نيويورك يانكيز، قبل أن يعتزل عام 1935، بعد أن قضى فترة قصيرة في فريق بوسطن بريفز.

المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز
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