عائلة بريطانية تحتفل بفوز جونسون بشراء منزل بـ 86 مليون دولار

اشترت عائلة بريطانية من كبار الأثرياء في المملكة -لم يُكشف عن اسمها- منزلًا بوسط مدينة لندن الجمعة مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (86.6 مليون دولار) وذلك بعد فوز بوريس جونسون في الانتخابات العامة والتأكد من فوز كاسح لحزب المحافظين.

وقالت صحيفة إندبندنت -التي نشرت الخبر- إن هذه الصفقة واحدة من أغلى المعاملات على الإطلاق في سوق العقارات السكنية في البلاد.

ورفض مدير الوكالة العقارية -التي تفاوضت على البيع- تقديم مزيد من التفاصيل أو حتى تحديد المكان الذي يقع فيه المنزل على وجه التحديد، لكنها قالت إنها تسلمت كثيرا من المكالمات من زبائنها الأثرياء فور استيقاظ بريطانيا على حكومة الأغلبية المحافظة ونهاية تهديد رئيس حزب العمل جيرمي كوربين للأثرياء.

وكان كوربين قد تعهد بجعل كبار أصحاب الدخل يدفعون أكثر إذا أصبح رئيسا للوزراء. ووعد بفرض ضرائب جديدة، وضوابط على رأس المال، وزيادة التدقيق في المدارس الخاصة.

وأعقب فشل العماليين في صندوق الاقتراع ارتفاع في ثروات 16 مليارديرا بمقدار 2.1 مليار إسترليني يوم الجمعة مع ارتفاع أسعار الأسهم، وفقا لمؤشر بلومبيرغ.

وكان الملياردير جون كودويل مؤسس "فونز 4 يو" مسرورا بالنتيجة بعد أن توعد بمغادرة المملكة المتحدة إلى الريفيرا الفرنسية في أبريل/نيسان المقبل في حال انتصار "العمال" وغرد على تويتر "أخبار ممتازة. الآن يمكن لبريطانيا أن تمضي قدما إلى الأمام، مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي لأمتنا العظيمة".

وشهد فوز جونسون أيضا أن سكب ملياردير السمسرة والمانح لحزب المحافظين مايكل سبنسر كميات كبيرة من الشمبانيا (نوع من الخمور) في مطعم سكوت للمأكولات البحرية الحصري في مايفير مساء الخميس حضره حوالي مئتي ضيف.

ووصف سبنسر النتيجة في بيان صحفي بأنها "نبذ وطني ساحق للسياسات الماركسية الجديدة الخطيرة والمسببة للانقسام" لكوربين ومسؤولي حزب العمال الآخرين.