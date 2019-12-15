الواحد منها يصل 10 آلاف دولار.. أضرحة الأمراء تشعل أسعار قبور المقبرة الدمشقية

المقبرة الدمشقية تشهد تهافتا كبيرا من أسر المتوفين والجميع يرغب في الحصول على قبر داخلها (الجزيرة)

أسعار غالية

أسعار القبور تزيد كلما كانت أقرب إلى أضرحة الأمراء والشخصيات العامة (الجزيرة)

أبعاد أخرى

يضيف أبو محمد -الذي يعمل في المقبرة منذ زمن طويل- أن المقبرة لا توحي بالموت كما تعني دلالاتها الأصلية، وأن العمل فيها له رونق خاص، وأنه يشعر في بعض المرات أنه في صالون أدبي وهو يشاهد اجتماع قبور الأدباء والشعراء في مكان واحد.

الحصول على مكان لحفر قبر جديد في المقبرة الدمشقية لم يعد متاحا بسبب عدم توفر المساحات المخصصة لهذا الغرض (الجزيرة)

يتوجب على عائلة المتوفى شراء قبر جديد إذا لم يكن لعائلته قبر في مقبرة باب صغير التي لم تعد فيها مساحة خالية للقبور، وذلك بشرائه من إحدى العائلات التي تبيع قبورا تملكها منذ سنوات طويلة، ويبلغ سعر القبر خمسة ملايين ليرة سورية أي (نحو 10 آلاف دولار).تمنح مقبرة باب صغير العائلات الفرصة في الحصول على قبر فيها بسعر أقل من 10 آلاف دولار لو كان بعيدا عن مواقع معينة داخلها. غير أن سعره قد يصل إلى أرقام خيالية لو رغبت العائلة أن يكون ذلك القبر قرب أحد مقامات الصحابة أو قبور الأدباء والشعراء.وتضم المقبرة مقام الصحابي بلال بن رباح وأمراء من بني أمية وخلفاء، أبرزهم الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي بنى مسجد بني أمية الكبير وسط دمشق، وتزداد أسعار القبور كلما كانت قرب أحد تلك المقامات أو أضرحة الأدباء، مثل الشاعر الدمشقي نزار قباني والفيلسوف المستعرب محمد الفارابي، هذا إن وجد من يبيع قبرا في تلك الأماكن.وتضم العاصمة السورية مقابر عدة تمكن سكانها من الحصول على قبر بسعر أقل ثمنا، أبرزها مقبرة نهجة التي تقع خارج المدينة، ويبلغ سعر القبر الواحد حوالي مئتي ألف ليرة سورية (نحو أربعمئة دولار)، وتعتبر تلك المقبرة حديثة مقارنة بمقبرة باب صغير التي تضم عوائل شامية عريقة، لدرجة أن كل قبر فيها يوجد على شاهده أسماء عدة لأشخاص من ذات العائلة توفوا على مر سنوات طويلة، وهي سنة تسير عليها العائلات منذ زمن.

ويسعى كل واحد من أبناء المتوفى إلى الحصول على القبر دون إخوته حتى يكون له ولأبنائه من بعده، ولا يمثل النقاش بشأن هذه المسألة أمرا محرجا ولا قصة مستغربة، بل هي نقاشات معهودة بين أفراد العائلة نظرا للأهمية الكبيرة للمقبرة ووجود أضرحة لأمراء وشخصيات عامة.