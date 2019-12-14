تثير فضول المغامرين.. مناطق على الأرض غير مرسومة على الخرائط حتى الآن

ظلت مناطق جغرافية عديدة في العالم عصية على الاكتشاف والمعرفة لأسباب مختلفة ومتنوعة، مما حال دون تعيينها ورسمها على الخرائط حتى الآن، وجعلها أيضا مناطق معزولة تثير فضول المغامرين.

الكاتبة ليلى نارجي استعرضت في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية عددا من هذه الأماكن:

فالي دو جافاري بالبرازيل

تُعتبر منطقة فالي دو جافاري واحدة من بين أكثر الأقاليم المعزولة في العالم وفقا لمجلة منتال فلوس الأميركية. ويصل عدد هذه القبائل بهذه المنطقة إلى 14 قبيلة من قبائل الأمازون المنعزلة عن بقية العالم وتمتد على ما يعادل 33 ألف كيلومتر مربع.

وكانت وكالة برازيلية معنية بشؤون الشعوب الأصلية نظمت في مارس/آذار الماضي حملة استكشافية تهدف إلى تخفيف النزاعات بين مجموعتين من سكان المنطقة الأصلية المتناحرة فيما بينها، وذلك وفقا لتقارير صحيفة الغارديان البريطانية.