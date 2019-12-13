25 ألفا يعيشون معهم.. القردة تزعج سكان نيودلهي

اكتسحت قردة مكاك ريسوسي العاصمة الهندية نيودلهي وصارت تدخل البيوت وتهشم كل ما يعترض سبيلها، مما دفع السلطات إلى التفكير في حلول جدية وحديثة للتصدي للإزعاج الذي تسببه القردة وإيقاف زحفها على المدينة.

وذكرت الكاتبة صوفي لاندرين -في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية- أنه يمكن العثور على القردة في الحدائق والمتاحف والإدارات وساحات المستشفيات ومحطات القطار وحتى البرلمان "ونادرا ما تتنقل القردة بمفردها ولا تقوم بذلك إلا ضمن مجموعات".

هجوم على المدينة

أوضح المقال أن القردة باتت تمثل جزءا من المشهد الغريب في نيودلهي فضلا عن الأبقار التي تتجول في جميع الأماكن بالمدينة، والكلاب الضالة التي تنتشر في الشوارع بعد حلول الظلام.

وتشير التقديرات إلى أن عدد قردة عائلة مكاك ريسوسي حوالي 25 ألفا بالعاصمة بما فيها الموجودة بمحمية أسولا بهاتي للحياة البرية والواقعة بضواحي نيودلهي، وأن عددها انفجر بداية من تسعينيات القرن الماضي خصوصا أنه يمكن أن يعيش حتى يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويتكاثر بسرعة.

وينطلق هيكلان مختصان في حماية الحياة البرية في يناير/كانون الثاني 2020 في إحصاء قردة المكاك للحصول على عدد دقيق من أجل تحديد الأماكن التي يسبب فيها وجودها صراعات مع الإنسان، وذلك بناءً على طلب من السلطات.