يجمع هواة تربية الحيوانات.. مهرجان سنوي "أليف" في مصر

في أجواء عائلية مبهجة التقى المئات من هواة تربية الحيوانات الأليفة في مصر على مدار يومين، وذلك خلال مهرجان "أليف" السنوي.

أطلق المهرجان جمعيةُ مصر الجديدة ممثلة في مركز حديقة الطفل للحضارة والإبداع، وذلك للعام الرابع على التوالي، لكنه يعتبر المهرجان العائلي الأول لمحبي الحيوانات.

الأمين العام للجمعية حلمي الأمين يوضح -في تصريحات صحفية- أن الهدف من المهرجان رفع مستوى الوعي المجتمعي حول العناية والرفق بالحيوانات وتدريبها، وذلك عبر "أضخم تجمع لمحبي ومربي الحيوانات الأليفة ومستلزمات تربيتها ورعايتها بمصر والشرق الأوسط".

بدوره يشير مدير متحف الطفل د. أسامة عبد الوارث إلى أن المهرجان يحضره دورة كل عام ما يزيد على ألف شخص وألف حيوان أليف، في أجواء ترفيهية مصممة لكل أفراد العائلة.

ويتضمن مهرجان "أليف" -بجانب بطولات الكلاب التي تجري كل نصف ساعة- بطولة أليف الوطنية الثـانية للزواحف، وجناح الببغاوات المدربة، وجناح للجوارح بكل أنواعها، وجناح الزواحف والمفصليات، بالإضافة إلى وجود أطباء متخصصين، وأخصائي تجميل وقص شعر الكلاب وجلسات تصوير.

وتقول مديرة المهرجان نادين حمدي إنه يزرع الحب في الأطفال تجاه الحيوانات الأليفة، وكيفية التعامل معها بشكل جيد، مضيفة أن المهرجان ينظم العديد من ورش العمل المختلفة.

وبحسب المنظمين، يضمن المهرجان لمرتاديه تجربة ثرية، حيث يستضيف شركة عالمية لبيع الأغذية المخصصة للكلاب والقطط، وكذلك شركات للمستلزمات العلاجية للحيوانات الأليفة.