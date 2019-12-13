نشرا فيديو استغاثة.. إنقاذ شابين علقا في الثلوج بالمغرب

أنقذت السلطات المغربية شابين حوصرا وسط الثلوج قرب تدغين أعلى قمة بسلسة جبال الريف بعد أن لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو مناشدة على وسائل التواصل يطلبان فيه من المسؤولين إنقاذهما. وظهر شاب يدعى خالد بالفيديو الذي نشر قبيل حلول مساء الخميس، وتمت مشاركته على نطاق واسع، قال إنه وصديقه إسماعيل عالقان وسط الثلوج بالقرب من جبل تدغين البالغ ارتفاعه 2456 مترا الذي يقع ضمن سلسلة جبال الريف الممتدة بشمال المملكة.

ودعا خالد إلى مشاركة الفيديو على نطاق واسع، وقال إنهما لا يقويان على مواصلة

الحركة لأن "الثلج يزحلقهما إلى منحدرات خطيرة" ولا يملكان المعدات اللازمة وإن صديقه الذي بدا منهكا مصاب بكسر.

وأعلن مسؤولون بعد قليل من نشر الفيديو أنه تم إنقاذ الشابين على يد السلطات

وبعض المتطوعين.

خالد أطلق نداء الاستغاثة (مواقع التواصل)

وتقع بعض الحوادث من حين لآخر في المناطق الجبلية التي تشهد تساقط

الثلوج في هذا الوقت من السنة.

وتوفي العام الماضي راعي غنم داهمته عاصفة ثلجية في جبل بويبلان في سلسلة

الأطلس المتوسط، وعثرت عليه السلطات مدفونا تحت الثلوج بعد أسبوع من مفارقته الحياة.