أمين عام الناتو نادلا في ذكرى تأسيس الحلف

تقمص الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ دور النادل، وقدم الطعام للموظفين في مقر الحلف ببروكسل، بعدما ألقى كلمة بمناسبة احتفالية الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، ورافقه في هذه المهمة نائبه ميرسيا جيوانا ومساعده تاجان إيلدم.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو إن الفعالية تأتي في إطار احتفالات الحلف بالذكرى السبعين لتأسيسه، وللتعبير عن الشكر لكافة الموظفين "على الأعمال الرائعة التي قاموا بها".