أمين عام الناتو نادلا في ذكرى تأسيس الحلف
تقمص الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ دور النادل، وقدم الطعام للموظفين في مقر الحلف ببروكسل، بعدما ألقى كلمة بمناسبة احتفالية الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، ورافقه في هذه المهمة نائبه ميرسيا جيوانا ومساعده تاجان إيلدم.
وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو إن الفعالية تأتي في إطار احتفالات الحلف بالذكرى السبعين لتأسيسه، وللتعبير عن الشكر لكافة الموظفين "على الأعمال الرائعة التي قاموا بها".
|الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يقدم الوجبات للموظفين (الأناضول)
وكان ستولتنبرغ -رئيس الوزراء النرويجي السابق- تولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2014، خلفا للدانماركي أندرس فوغ راسموسن الذي تولى المنصب من أبريل/نيسان 2009 إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2014.
وولد ستولتنبرغ عام 1959 بأوسلو في عائلة سياسية، وكان والده وزيرا للدفاع، ثم للخارجية، في حين كانت والدته وزيرة دولة، ودرس الاقتصاد في جامعة أوسلو، وشغل منصب نائب وزير في وزارة البيئة من عام 1990 إلى 1991، ووزيرا للصناعة من 1993 إلى 1996، ووزيرا للمالية من عام 1996 إلى 1997، وعضوًا في البرلمان عن أوسلو منذ عام 1993، وترأس حزب العمل النرويجي منذ عام 2002.
وأراد ستولتنبرغ خلال كامل مسيرته السياسية أن يكون قريبا من الناس للتعرف على آرائهم حول أدائه، ويحظى بشعبية كبيرة في بلاده.
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