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نجت من الموت بأعجوبة.. قطة ظلت 20 دقيقة داخل غسالة ملابس تعمل

القطة وصاحبتها وابنتها بعد الحادث (الصحافة البريطانية)
القطة وصاحبتها وابنتها بعد الحادث (الصحافة البريطانية)

ساهمت بريطانية تقيم بمدينة ليفربول في نجاة قطتها بنقلها سريعا إلى عيادة بيطري استخدم جهاز إنعاش القلب لإنقاذ حياتها بعد أن ظلت لمدة عشرين دقيقة داخل غسالة ملابس في حالة دوران.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن السيدة وضعت ملابس عديدة داخل الغسالة ثم شغلتها دون أن تتفطن إلى وجود القطة داخلها، قبل أن تسمع بعد عشرين دقيقة مواءها الشديد وتكتشف أن القطة داخل الغسالة.

وسارعت السيدة بوقف تشغيل الآلة وفتحت بابها لإنقاذ القطة المسكينة التي قفزت إلى الخارج رغم حالة الدوار التي كانت عليها، واضطرت لنقلها إلى طبيب بيطري حيث خضعت لحصة علاج باستخدام جهاز إنعاش القلب على امتداد ليلة كاملة.

وعادت القطة بعد تعافيها من عيادة الطبيب وواصلت الحياة مع صاحبتها التي تقول "أبلغني الطبيب البيطري أنه لم يشاهد على امتداد مسيرته المهنية حادثا مماثلا لما تعرضت له القطة.. لقد نجت بأعجوبة من الموت".

وظلت صاحبة القطة منذ الحادث تتفقد الغسالة وتتثبت من محتوياتها قبل تشغيلها أو استخدامها في غسل الملابس أو تجفيفها.

المصدر : ديلي ميل
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