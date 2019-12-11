شاهد: طباخ تركي يحول رؤوس الخرفان وأقدامها إلى "ديكورات منازل"

يحوّل الطباخ التركي رمزي أولاش رؤوس الخرفان وأقدامها (الكوارع) التي يستخدمها في تحضير وجبات الحساء في مطعمه الواقع بقضاء أون إيكي بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، إلى تحف و"ديكورات منازل" بعد صقلها وتزيينها.

ويقول رمزي الذي يملك المطعم منذ ربع قرن إنه يحول الرؤوس والكوارع بعد استخدامها بتحضير الحساء إلى قطع أثاث بعد عمل طويل عليها، وإن فترة تحضيرها تبلغ في بعض الأحيان أشهرا عديدة.