عامان ونصف العام دون لقاء.. أقارب فرقهم الحصار وجمعتهم مدرجات خليجي 24

محمد السيد-الجزيرة نت

تحوّلت مواجهة السعودية والبحرين على ملعب عبد الله بن خليفة في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة، من مجرد مباراة كرة قدم إلى ملتقى العائلات والأقارب الذين تم تقطيع أواصرهم بفعل حصار قطر.

أحمد ومحمد وعمر أبناء عمومة وأصدقاء منذ نعومة أظافرهم، عاشوا أوقاتا كثيرة من طفولتهم مع بعض، وكبروا وترعرعوا وتربوا على تقاليد وعادات واحدة، لكن أزمة الحصار فرقتهم على مدى عامين ونصف العام قبل أن يلتقوا من جديد في دوحة الجميع.

وكان تبادل الثلاثي المصافحة والعناق وتجاذب أطراف الحديث في المدرجات صورةً مصغرة لعشرات المشاهد للعائلات التي وجدت في المباراة ملتقى لرؤية الأهل والأحباب الذين أجبرتهم مرارة الاختلاف على لوعة البعاد وقطع الأرحام.

يشدد القطري أحمد يوسف العبيدان على أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي شعب واحد، تربطهم صلات الدم والأخوة منذ قديم الأزل، ولن تفرقهم أي اختلافات سياسية مهما كانت أسبابها ونتائجها.

ويضيف أن "الظفر لا يخرج من اللحم، وكلنا خليج واحد، نملك نفس التقاليد والعادات، وتربينا على نفس القيم والأخلاق، وإن شاء الله الفرج قريب".

ورغم أنه لا يهوى كرة القدم كثيرا، فإن العبيدان أحبها في هذا اليوم لأنها جمعته مع أبناء عمومته من البحرين محمد جهاد وعمر الراعي، حيث استيقظ من النوم مبكرا وذهب إلى المطار لاستقبالهما وقضى معهما اليوم في المدرجات، واحتفلوا سويا بفوز منتخب البحرين بلقب بطولة الخليج للمرة الأولى.