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سيارة وزير المواصلات الأكثر ضررا بالبيئة بين سيارات أعضاء مجلس الوزراء الألماني

الوزير شوير (رويترز)
الوزير شوير (رويترز)

أظهرت دراسة ألمانية -أجرتها منظمة أومفيلت هيله لحماية البيئة- أن سيارة وزير النقل والمواصلات الألماني أندرياس شوير هي الأكثر إضرارا بالبيئة من بين سيارات أعضاء مجلس الوزراء، وأنها الأكثر تسببا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حقيقية.

وفي المقابل، رفضت وزارة النقل ما ذهبت إليه المنظمة بشأن سيارة الوزير، وأوضحت أن تعريف انبعاثات حقيقية الذي استخدمته المنظمة لا يتفق مع المعطيات بشأن الانبعاثات المعيارية الرسمية التي تصدر عن شركات صناعة السيارات الأقل بكثير مما يتضمنه هذا التعريف.

وكشفت الدراسة أيضا أن سيارتي وزيرتي العدل كريستينه لامبريشت والبيئة سفينيا شولتسه أفضل قليلا من سيارة شوير من ناحية حجم الانبعاثات، في حين جاءت سيارة ميشائيل مولر عمدة برلين مجددا في ذيل قائمة السيارات الحكومية الأكثر إضرارا بالبيئة.

واعتمدت المنظمة في دراستها على بيانات المجلس الدولي للنقل النظيف، غير أنها لم تشمل تقييم انبعاثات سيارة مستشارة البلاد أنجيلا ميركل ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.

المصدر : الألمانية
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