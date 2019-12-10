معرض المربعانية.. محاكاة موسم البر والتخييم بالكويت

نادية الدباس-الكويت

مع اعتدال الطقس في الكويت ينطلق موسم التخييم في المناطق البرية، فتجري الاستعدادات على قدم وساق لهذا الحدث الذي يعد تقليدا سنويا.

ويبدأ موسم التخييم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام حيث يستمر أربعة أشهر، ويشكل فرصة للكويتيين للعودة إلى العادات الشعبية والتراثية.

واستطاع معرض "المربعانية" الشتوي الذي التأم بأحد المجمعات التجارية دمج كل مستلزمات موسم البر والتخييم والكشتات "النزهات البرية" من إكسسوارات وأزياء وبشوت "عباءات" خاصة بهذا الموسم، سواء كانت نسائية أو رجالية، وبأسلوب يربط التراثي بالمعاصر.

وحاكى المعرض موسم البر من خلال فعالياته وأقسامه التي ابتدأت بالخيمة التراثية بكل ما تحتويه من مستلزمات مرورا بالأكلات الشعبية، في حين لم يغفل عروض الصقور وفرق الفن التراثي.