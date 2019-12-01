مجوهرات وقفازات وفرشاة أسنان.. أغرب ما عثر عليه الأطباء داخل أجساد المرضى

مجوهرات

أظهرت أشعة سينية خضعت لها امرأة قصدت الطوارئ بسبب آلام في المعدة أنها ابتلعت العديد من قطع المجوهرات، وأظهرت التحقيقات بعد ذلك أنها قامت بهذا الفعل لمنع زوجها من إعطائها لعشيقته.

مجوهرات تم العثور عليها داخل معدة امرأة (صورة توضيحية) (بيكسابي)

قطعة نقدية

استعاد صبي يبلغ من العمر أربع سنوات عملة معدنية من الحجم الكبير ابتعلها عن طريق الخطأ بعد 28 يوما من الحادثة بعد أن نجح الأطباء في استخراجها من خلال المسهلات.

قفازات

أصيب جراحان بصدمة بعدما عثرا على عشرة قفازات بلاستيكية في مستقيم رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبين أنه يعاني من فساد الشهوة الذي يتمثل في اضطراب يدفع الناس إلى أكل أشياء لا تؤكل عادة.

فرشاة أسنان

تمكّن جراحون من إزالة فرشاة أسنان ابتلعها رجل عن طريق الخطأ عن طريق تدخل جراحي، والغريب أن الرجل انتظر أسبوعين بعد ابتلاع الفرشاة قبل أن يذهب للمستشفى بسبب ألم المعدة.

فرشاة أسنان ابتعلها رجل عن طريق الخطأ (بيكسابي)

شفرات حلاقة

أقدم سجين يبلغ من العمر 25 سنة على ابتلاع مجموعة من شفرات الحلاقة لسبب غير معروف.

وكان حراس السجن أحضروا الشاب بسبب آلام في بطنه قبل أن تكشف الأشعة السينية شفرات حلاقة داخل بطنه وصلت بشكل ما إلى زائدته الدودية.

عود تخليل الأسنان

قدم رجل يبلغ من العمر 50 عامًا إلى غرفة الطوارئ بسبب آلام في البطن والجهاز البولي، ورصد الأطباء عن طريق الموجات فوق الصوتية عود تخليل أسنان داخل أمعائه الدقيقة.

تم العثور على عود تخليل أسنان في الأمعاء الدقيقة لرجل عمره 50 سنة (بيكسابي)

عظم سمك

عثر الأطباء على عظم سمكة في الغدة الدرقية لامرأة عمرها 31 عامًا التي يبدو أنها علقت في حلقها عندما كانت تأكل ثم شقت طريقها نحو غدتها الدرقية.

شامة تتحرك

قدمت امرأة لعيادة بسبب تغيرات غريبة في شامة موجودة على جسمها، واكتشف الأطباء أن الأمر لا يتعلق ببعض التغيرات بل كان هناك شيء يتحرك فعلا تحت جلدها، وتبين أنها قرادة كانت مختبئة تحت جلدها.

رصاص حي في جسم رجل يعاني من الحكة والبواسير (بيكسابي)

رصاصة

قصد مريض يعاني من البواسير والحكة غرف الطوارئ بسبب وجود رصاص حي في مستقيمه، وتبين أنه استخدم الرصاص الحي من عيار 50 ملم لخدش نفسه، واضطر الطبيب المعالج له إلى الاستعانة بأخصائي في الأسلحة النارية.

إسفنجة

اكتشف أطباء أن سيدة وضعت إسفنجة بطريقة خاطئة لمنع الحمل بعدما قصدتهم لإزالتها نتيجة الآلام التي شعرت بها، ومما زاد من غرابة الأمر أن الإسفنجة مخصصة لغسيل السيارات.