تفاعل فريد.. زوار حديقة تايلندية يختارون اسم مولود صغير لفرس النهر

أشركت حديقة حيوان في تايلند زوارها في تسمية مولود صغير لفرس النهر القزم ولد نهاية أكتوبر/تشرين الأول في حديقة حيوان تديرها الدولة في إقليم تشونبوري الذي يبعد نحو 80 كلم شرق العاصمة بانكوك.

وطرح القائمون على رعاية الصغير في الحديقة اسمين من أطباق محلية محبوبة: موتون وكاكي، بينما وضعت الحديقة على صفحتها على فيسبوك دعوة للتصويت على اختيار الاسم حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ووعدت المشاركين بدخول سحب على جائزة مالية أو دخول مجاني للحديقة لمدة عام.

ومن المقرر إعلان الاسم الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات يوم 28ديسمبر/كانون الأول الحالي، في حين يمكن لزوار الحديقة رؤية الصغير يوميا وهو يتناول الخضروات ويستحم مع أمه "جونا" التي تبلغ من العمر 20 عاما وتجذب الزوار إلى الحديقة منذ مدة طويلة.

والوافد الجديد هو سادس فرس نهر قزم في تلك الحديقة وهو بصحة جيدة، لكنه بلا اسم حتى الآن، وموطنه الأصلي هو غابات ومستنقعات غربي أفريقيا، ويصل حجمه في البلوغ إلى نصف فرس النهر العادي.