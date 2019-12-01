شاهد: رفع الأذان من مسجد بمقدونيا بعد 107 أعوام من التوقف

علا صوت الأذان مجددا من مئذنة مسجد علي باشا التاريخي في مدينة أوهريد بجمهورية شمال مقدونيا، عقب الانتهاء من أعمال الترميم التي قامت بها المديرية العامة للأوقاف التركية، بعدما المئذنة تعرضت للهدم خلال حروب البلقان قبل 107 سنوات (1912-1913).

وبدأت أعمال الترميم من قبل المديرية العامة للأوقاف التركية في إطار البروتوكول الذي وقعته مع رئاسة الاتحاد الإسلامي في شمال مقدونيا في 1 أبريل/نيسان 2015، وبلغت تكلفة مشروع الترميم حوالي 14 مليون ليرة تركية (نحو 2.5 مليون دولار).

ويعد المسجد واحدا من الآثار العثمانية في منطقة البلقان وتم بناؤه بأمر من سليمان باشا عام 1573، وجرى ترميمه عام 1823 بأمر من وزير بلغراد علي باشا المرشالي، إلا أن مئذنته دُمرت إبان حروب البلقان عام 1912.