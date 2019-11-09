هواية فريدة عمرها ربع قرن.. تركي يجمع 12 ألف نموذج طائرات

جمع رجل الأعمال التركي غوكهان صاري غول 12 ألف نموذج طائرات ضمن هواية بدأ ممارستها منذ 1993من خلال رحلات متعددة حول العالم، واختار منها خمسة آلاف نموذج تبلغ قيمتها المالية نحو أربعة ملايين دولار، افتتح بها مؤخرا معرضا في إسطنبول.

وأوضح صاري غول أنه قرر تأسيس متحف لنماذج الطائرات بعد أن ضاق بها منزله، وقال "شغفي كبير بمجال الطيران.. أكبر متحف في الولايات المتحدة يضم أربعة آلاف نموذج في حين أن مجموعتي تقارب الـ12 ألفا، فيما يضم متحفي 5 آلاف نموذج".