بعد فرض الكعب العالي.. شركات يابانية تمنع العاملات فيها من ارتداء النظارات

حظرت بعض الشركات اليابانية على النساء العاملات فيها ارتداء النظارات أثناء العمل، بدعوى أنها لا تناسب جاذبية النساء التقليدية وتعطي انطباعا بالبرود وتخفي المساحيق التي تضعها، وذلك بعد وقت قصير من فرض ارتدائهن أحذية "الكعب العالي".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن بعض الشركات في اليابان ترى أن ارتداء النظارات ليس مناسبا للنساء أثناء العمل، ونقلت استنكارهن هذا القرار وفرضه على النساء دون الرجال.

وأحدث القرار ضجة في اليابان، ولجأت نساء إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل وضع حد لحظر النظارات بإطلاق وسم "النظارات ممنوعة" الذي بدأ يجتاح اليابان منذ الأربعاء الماضي.