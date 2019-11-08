عمره 13 سنة.. هروب طفل متهم بالقتل يتسبب في مطاردة غير مسبوقة بأميركا

فرّ طفل عمره 13 سنة -يواجه تهمتي قتل- من مبنى حكومي بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة قبل وقت قصير من مثوله أمام المحكمة مما دفع بالسلطات الأمنية إلى تنظيم حملة مطاردة غير مسبوقة لإلقاء القبض عليه مجددا.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن المدعو جيريكو دبليو فرّ حافي القدمين ومكبّل الساقين، وأنه هرب عندما كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح خطير.

وبين متحدث باسم مأمور مكتب مقاطعة روبسون التي شهدت حادثة الهروب أنه عقب جلسة الاستماع كان المتهم ينتظر بمنطقة الاحتجاز رفقة اثنين من السجناء الآخرين.

ووفق ما ذكرته قناة آي بي سي 15 نيوز، فإن جيريكو فر بمجرّد أن فُتح باب منطقة الحجز نحو الغابة، وأن هروبه أثار عملية مطاردة على نطاق غير مسبوق. في حين لجأ المسؤولون إلى إصدار تحذير يخصّ السلامة العامة.

وكان قد أُلقي القبض على جيريكو في 17 من أكتوبر/ تشرين الأول للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مزدوجة استنادا لما ذكرته قناة "ورال".

وأورد متحدّث باسم إدارة السلامة العامة بالمقاطعة أن المسؤولين قلقون كثيرا إزاء سلامة كل من المتهم وعامة الناس بسبب تاريخ جيريكو في السلوك العدواني وغير المتوقع، ودعا العامة لإبلاغ مسؤولي إنفاذ القانون المحليين في حال مشاهدتهم للطفل.

وعمّم المسؤولون الاسم الشخصي للطفل وصورته بالرجوع إلى قانون ولاية كارولينا الشمالية الذي يسمح بتسمية القاصر في مثل هذه الظروف، وقالوا إنهم يبحثون عنه باستخدام مروحيات.

من جهة أخرى تأمل نيكي جاكوبز والدة المتهم أن يسلّم ابنها نفسه، وقالت "طفلي موجود هنا في مكان ما لا أحد يعلمه لكنه وحيد، وأنا آمل أن يكون آمنًا أينما كان وأتمنى أن يعود وأن يسلم نفسه ويحصل على المساعدة التي يحتاجها".