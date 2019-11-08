قطة بطلة تنقذ رضيعا من الهلاك

ناصر رويس

عجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو بطلته قطة وديعة تنقذ رضيعا من السقوط من أعلى درج منزل والديه بمنعه من مواصلة الزحف نحوها ودفعه للعودة إلى موقع لهوه وسط غرفته عبر دفعه برجليها الأماميتين.

ويتراوح عمر الرضيع ما بين سنة وسنتين، ويرجح أن يكون صينيا أو من بلد آسيوي آخر حسب الملامح التي ظهرت على وجهه.

ويظهر بالفيديو كيف استجاب الرضيع لمنع القط له من التوقف عن مواصلة الاقتراب زحفا من أعلى درج منزل والديه مما ساهم في نجاته من السقوط، وتفادي التعرض لكسور وأضرار بدنية كانت ستلحق به وربما كانت ستؤدي إلى وفاته.

وظهر بشريط الفيديو الذي التقطته كاميرات البيت أن الرضيع غادر سريره وظل يقترب تدريجيا من أعلى درج داخل المنزل زحفا قبل أن تهرع إليه القطة وتمنعه من مواصلة طريقه نحوها بسحبه أولا من ظهره ثم بدفعه برجليها من جهة الدرج لمنعه من السقوط منها.

وبدت القطة مصرة على منع الرضيع من مواصلة الطريق نحو الدرج، وحرصت على جذبه بقوة من ظهره قبل أن تقفز أمامه وتمنعه من السقوط دفعا برجليها في حركة غريزية عجيبة أبهر رواد مواقع التواصل، وتركت سيلا من التعليقات الإيجابية.

وكانت الأم قد غادرت البيت لوقت قصير لقضاء شأن خاص بها وتركت رضيعها نائما على سريره وباب الغرفة الذي يؤدي إلى الدرج مفتوحا، غير أنه استيقظ من نومه وتوجه نحوه وكاد يتعرض للأذى لولا تدخل القطة الوديعة.