أغونيست.. مقهى لبناني جميع عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة

أضحى مقهى أغونيست في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت أول مقهى في لبنان يتكون فريق عمله من أشخاص ذوي احتياجات خاصة، ممن يعانون من متلازمة داون أو مرض التوحد أو الصرع الشديد أو متلازمة أنجلمان.

ويشدد صاحب المقهى وسيم الحاج (33 سنة) المختص في العلاج الطبيعي، على أهمية الوعي بقدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل وتحمل المسؤوليات، ويقول إنه يثق في قدرتهم على الفعل الإيجابي.

دورة تدريبية

يتكون فريق المقهى من 12 عاملا تلقى ستة منهم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر قبل فتح المقهى للعموم، وقام الحاج بتعليم الأولاد مهارات التواصل للتحدث مع الزبائن، نظرا لأن العديد منهم يعانون من مخاوف ومشاكل في تقدير الذات، كما علمهم التقنيات اللازمة التي يحتاجونها وحمل الصواني بشكل صحيح وتنظيف الطاولات أو استخدام آلة القهوة.