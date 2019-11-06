بالفيديو.. غواصون يشاركون في تنظيف مياه البحر بقطر
عماد مراد-الدوحة
نظم مجموعة من الغواصين المتطوعين حملة لتنظيف قاع البحر في جزيرة اللؤلؤة بقطر تزامنا مع اليوم العالمي للنظافة، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وتثقيف المجتمع بخطورة إلقاء المخلفات في البحر.
وشهدت الحملة -التي نظمت بمشاركة عدد من الجهات المحلية في قطر- مشاركة كبيرة من الغواصين القطريين ومتطوعي الهلال الأحمر.
وتتمتع جزيرة لؤلؤة-قطر ببيئة بحرية تمتد على طول 32 كيلومترا، وتجمع بين الشواطئ الرملية والأغطية الصخرية والجدران البحرية، وتم فيها تسجيل أكثر من 98 نوعا من الحيوانات البحرية.
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