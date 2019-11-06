البث الحي
ابحث

بالفيديو.. غواصون يشاركون في تنظيف مياه البحر بقطر

عماد مراد-الدوحة

نظم مجموعة من الغواصين المتطوعين حملة لتنظيف قاع البحر في جزيرة اللؤلؤة بقطر تزامنا مع اليوم العالمي للنظافة، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وتثقيف المجتمع بخطورة إلقاء المخلفات في البحر.

وشهدت الحملة -التي نظمت بمشاركة عدد من الجهات المحلية في قطر- مشاركة كبيرة من الغواصين القطريين ومتطوعي الهلال الأحمر.

وتتمتع جزيرة لؤلؤة-قطر ببيئة بحرية تمتد على طول 32 كيلومترا، وتجمع بين الشواطئ الرملية والأغطية الصخرية والجدران البحرية، وتم فيها تسجيل أكثر من 98 نوعا من الحيوانات البحرية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
معرض كشته في قطر.. بشائر موسم الرحلات البرية والبحرية
صيد اللؤلؤ في قطر.. عتاب للبحر ومصدر للخير
لمدة أربعة أشهر.. السلاحف البحرية تغلق أحد شواطئ قطر
شاهد.. شباب قطريون يقبلون على رياضة القوارب الشراعية
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
مدينة بريطانية تتجه لفرض حظر على استخدام سيارات الديزل
بائعو القطارات في مصر.. هنا يلاحق الفقراء رزقهم
أكل 41 بيضة.. هندي يفقد حياته في رهان مع غريمه
تماثيل الحلوى.. بهجة المصريين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف