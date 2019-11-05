تماثيل الحلوى.. بهجة المصريين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ما إن تطأ قدماك مدخل شارع باب البحر -أحد شوارع مصر القديمة وسط القاهرة- حتى تفوح روائح الحلوى التي اعتاد المصريون صنعها وتناولها، احتفالا بذكرى المولد النبي الشريف الذي يصادف يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

على جانبي الشارع التاريخي الذي يقع بالقرب من منطقة القاهرة الفاطمية، يجلس صانعو الحلوى أمام محالهم وخلفهم تُعرض منتجات حلوى المولد على رفوف خشبية، وأبرزها العرائس والأحصنة المصنوعة بالكامل من السكر والمزيّنة بالعديد من الألوان والمواد اللامعة لإدخال الفرح إلى نفوس المصريين.

ويُعد الفاطميون أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف في مصر خلال حكمهم قبل نحو ألف عام، وكان باب البحر مصدر صناعة الحلوى وتوزيعها لإحياء القاهرة الفاطمية آنذاك.