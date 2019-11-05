مدينة بريطانية تتجه لفرض حظر على استخدام سيارات الديزل

أفادت وكالة بلومبرغ الثلاثاء بأن مدينة بريستول الواقعة جنوب غربي بريطانيا تستعد لفرض أول حظر واسع النطاق على استخدام سيارات الديزل داخل مناطقها، إذا وافقت الحكومة البريطانية على خطة للهواء النظيف.

وقالت بلدية المدينة إنها تريد أن تكون أول مدينة في المملكة المتحدة تتخذ الخطوة الجريئة المتمثلة في فرض حظر استخدام الديزل داخل منطقة صغيرة لجميع المركبات المملوكة لخواص.

وأضافت إنها ستحدد منطقة فرض رسوم على المركبات التجارية غير المتوافقة مع قانون الحظر مثل الحافلات وسيارات الأجرة والمركبات الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي، في إشارة إلى مركبات البضائع الثقيلة والكبيرة.

وسيطبق الحظر اعتبارا من أوائل عام 2021 من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساء في المنطقة المركزية، وسيكون مصحوبا بخطة لبيع سيارات الديزل في شكل قطع غيار مستعملة.

وقال رئيس بلدية بريستول مارفن ريس إن مدينته ومدنا أخرى مطالبة باستحداث خطط جديدة للهواء النقي بموجب القوانين البريطانية والأوروبية.