أكل 41 بيضة.. هندي يفقد حياته في رهان مع غريمه

لقي رجل هندي مصرعه خلال محاولته تناول 50 بيضة على التوالي أثناء محاولة الفوز برهان قدره 28 دولارا أميركيا، مع شخص آخر هو على خلاف معه، بعدما توقفت قدرته على الأكل عند البيضة الحادية والأربعين.

وذكرت مجلة نيوزويك الأميركية أن رجلين قررا تسوية خلاف بينهما عن طريق خوض تحد لتناول 50 بيضة، شريطة أن يحصل الفائز في هذا التحدي على مبلغ يقدر بألفي روبية هندية (28 دولارا)، وأن المتوفى سوبهاش ياداف (42 عاما) نجح في التهام 41 بيضة، قبل أن يسقط على الأرض على نحو مفاجئ فاقدا الوعي عند محاولته تناول البيضة الثانية والأربعين ثم يفارق الحياة.

ورغم أن العاملين في المطعم وبعض المارة نقلوه إلى مستشفى قريب ثم إلى معهد سانجاي غاندي الجامعي للعلوم الطبية، فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من سقوطه مغشيا عليه.

وينسب تقرير لأطباء في المعهد الطبي وفاة ياداف إلى مضاعفات في أجهزة الجسم المختلفة، نتجت عن كمية البيض الهائلة التي أكلها مرة واحدة.

وأوضحت شبكة نيو دلهي التلفزيونية "أن دي تي في" على موقعها الإلكتروني أن ياداف ذهب مع شخص آخر إلى السوق بمدينة جانبور في ولاية أوتار براديش الهندية، غير أن نقاشا حادا نشب بينهما أثناء تناولهما وجبة من البيض في مطعم بالسوق، قررا على إثره أن يسويا خلافهما بإقامة تحد على تناول 50 بيضة.