بالفيديو- بندقية هوغلو التركية.. تحفة فنية تغزو الأسواق العالمية

وصلت بنادق هوغلو التركية يدوية الصنع المشهورة بالمتانة والنقوش المذهبة إلى الأسواق العالمية بسعر يبلغ عشرة آلاف دولار للبندقية الواحدة، أي ما يعادل سعر سيارة مستعملة.

ويجري تصنيع بندقية الصيد هوغلو يدويًّا في بلدة هوغلو التابعة لمنطقة بك شهر في ولاية قونية على سفوح جبال طوروس (وسط تركيا)، وتتميز بزخارفها الجميلة والمذهبة، ويجري تصنيعها في معمل تأسس بالبلدة عام 1948.

وقال المدير العام لمصنع "آقداش" للأسلحة الفردية سليم آقداش إن البنادق تصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية، في مقدمتها الدول الإسكندنافية، وأستراليا ودول الشرق الأوسط، وأميركا الجنوبية، وسعر بنادق الصيد ذات عيار 12 مم المزخرفة بنقوش ذهبية يبلغ أكثر من عشرة آلاف دولار.

تصدير

وأضاف أن المصنع يصدر منتجاته إلى ثلاثين دولة، ويصنع أنواعا مختلفة من بنادق الصيد يدوية الصنع، ويصدر نحو 85% منها، وينتج المصنع عشرة آلاف بندقية صيد سنويًّا.