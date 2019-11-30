نابليون بونابرت.. حذاؤه بيع بأكثر من 100 ألف دولار

باعت دار درو الفرنسية للمزادات الجمعة حذاء ركوب خيل جلديا ذا رقبة يعتقد أن الإمبراطور نابليون بونابرت ارتداه في منفاه الأخير بجزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي، بعد هزيمته في معركة ووترلو بمبلغ 117 ألف يورو (129 ألف دولار).

وقال المسؤول عن مزاد بيع الحذاء ألكسندر جيكيلو إن "من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا.. إنه جزء من أيقونة عالمية اليوم، وبيع مثل هذه القطع غير مألوف، فنحن نعلم جيدا صورة نابليون في أنحاء العالم المتمثلة في قبعة وحذاء ذا رقبة وربما سترة طويلة".

وقالت الدار إن المارشال برتران -آخر من رافق نابليون- حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في 1821 للميلاد، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

ومنح ابن ماروكيتي -وفقا لدار المزادات- الحذاء للسيناتور الفرنسي بول لو رو في مطلع القرن العشرين، وظل منذ ذلك الحين مملوكا لأسرته.