تربية النعام.. هواية ومشروع تجاري في مصر

محمد السيد-القاهرة

بعد تخرجه في كلية الزراعة عام 2003 بدأ سيد محمد عبده الحاصل على الماجستير في تربية وتغذية النعام العمل في تربية طيور النعام.

ويؤكد عبده أنه رفض العمل مهندسا زراعيا وقرر التوجه إلى تربية النعام التي يحبها.

ووفقا لعبده فإن تربية النعام من المشاريع الواعدة في مصر، لأن إنشاء المزرعة لا يحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة، كما أنها لا تحتاج إلى عدد كبير من العمال.

وتنتج أنثى النعامة من 50 إلى 60 بيضة في الموسم، ويبلغ سعر البيضة الواحدة 75 جنيه (4.5 دولارات).

لكن أهم ما يميز تربية النعام، كما يرى عبده، هو أن كل شيء في النعام يمكن بيعه، بداية من اللحم والبيض وحتى الجلد والريش.