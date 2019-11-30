بالفيديو.. محتجون يكتبون أمنياتهم على "جدار الأمنيات" عن عراق المستقبل

يحاول بعض المحتجين في العراق تدوين أحلامهم في بطاقات يلصقونها على ما سموه "جدار الأمنيات" في بغداد، رغم كل الأحداث التي تمر بها بلادهم.

ورغم مقتل مئات الأشخاص منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يحلم المتظاهرون في ميدان التحرير (مركز الاحتجاجات) وسط بغداد بمستقبل مشرق لبلادهم.

ويحول بعض المحتجين هذه الأحلام والتطلعات إلى سطور يكتبونها على بطاقات يلصقونها على "جدار الأمنيات" في أحد مواقع الاحتجاج.

وتبلورت الفكرة عندما قررت مجموعة من المتطوعين بحلول نهاية الشهر الماضي تحويل مبنى مهجور إلى موقع يعبر فيه المتظاهرون عن عراق المستقبل الذي يحلمون به.

وأصبحت جدران البناية التي كانت مهجورة في السابق تتزين بملصقات ملونة تشع أملا وحياة.

ويقول المنظمون إن المتطوعين يخططون لجمع كل الأمنيات في كتاب لتوثيق الأحداث الجارية.