عدد مسافريه تجاوز سكان كبرى مدن العالم.. أرقام مذهلة عن مطار إسطنبول الدولي

تجاوز عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي 40 مليون شخص خلال عام من افتتاحه رسميا، متفوقا على عدد سكان كبرى مدن العالم، مثل العاصمة اليابانية طوكيو وعاصمة الهند نيودلهي ومدينتي شنغهاي الصينية وساو باولو البرازيلية وعاصمة المكسيك مكسيكوسيتي والعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد المطار خلال عام من افتتاحه 9 ملايين و872 ألفا و793 رحلة داخلية، في حين بلغ عدد الرحلات الخارجية 30 مليونا و597 ألفا و252 رحلة، ووصل إجمالي أعداد مسافري هذه الرحلات ذهابا وإيابا 40 مليونا و470 ألفا و45 مسافرا.

ويكون المطار وفقا لهذه الأرقام قد تفوّق في أعداد مسافريه على أعداد سكان كبرى المدن الأكثر ازدحاما بين نظيراتها حول العالم كطوكيو التي تضم 37 مليون نسمة، وفي نيودلهي التي تضم 28 مليون نسمة، وشنغهاي التي تضم 25 مليون نسمة.

وبلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الداخلية لمطار إسطنبول منذ بدء العمل بطاقة كاملة في مرحلته الأولى خلال الفترة بين أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول الماضيين 8 ملايين و523 ألفا، في حين كان هذا العدد على الخطوط الخارجية 26 مليونا و733 ألفا و702.

وبدأت الرحلات الجوية المجدولة عبر المرحلة الأولى من المطار بشكل جزئي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم بشكل كامل عقب إغلاق مطار أتاتورك الدولي في 7 أبريل/نيسان الماضي.

وتم إنشاء مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وساهم في تشييده نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023.

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية 500 طائرة، وهو مزود بمرآب مفتوح ومغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة بينما سيكون قادرا على استيعاب 200 مليون مسافر بعد انتهاء جميع مراحل المطار.