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9 آلاف مشارك من 34 دولة.. ملك جمال الكلاب في روسيا

معرض الكلاب يشارك فيه تسعة آلاف كلب من 34 دولة (الأناضول)
معرض الكلاب يشارك فيه تسعة آلاف كلب من 34 دولة (الأناضول)

انطلق أمس السبت في العاصمة موسكو معرض الكلاب الدولي روسيا 2019 بمشاركة أكثر من تسعة آلاف كلب من 34 بلدا، واستقبل آلاف الزوار في يومه الأول.

وينتظم المعرض بالتعاون بين الاتحاد الدولي للسينولوجي (دراسة تاريخ الكلاب) ونظيره الروسي، ويشهد تنظيم مسابقات مختلفة من قبل مسابقة جمال الكلاب وأحسن تسريحة لشعر الكلاب وغيرهما من المسابقات الأخرى.

ويستمر المعرض ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجه العديد من العروض بشأن الكلاب.

أنواع مختلفة من الكلاب تشارك في المعرض (الأناضول)
 مسابقات عديدة يتضمنها معرض الكلاب في روسيا (الأناضول)
المصدر : وكالة الأناضول
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