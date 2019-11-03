الطائرات في أميركا.. ممنوع التحليق فوق هذه الأماكن

واشنطن

من المنطقي للغاية أن يمنع الطيران فوق العاصمة التي يقيم الرئيس وأعضاء الكونغرس، وتوجد بها مراكز الحكومة، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة للغاية عند انتهاك منطقة حظر الطيران.

وتغطي العاصمة منطقة خاضعة لقواعد الطيران الخاصة تبلغ دائرة مساحتها ثلاثون ميلا (نحو 48 كيلومترا) حول مطار رونالد ريغان الوطني؛ مما يجعل عمليات الإقلاع والهبوط الأصعب في هذا المطار.

دائرة الشعاع المحظورة بمنتجع كامب ديفيد تمتد على نحو خمسة كيلومترات (غيتي)

منتجع كامب ديفيد

يندرج منتجع كامب ديفيد في ولاية ماريلاند ضمن المناطق المحظورة التي يجب أن تتجنبها الطائرات على امتداد دائرة شعاعها ثلاثة أميال بحرية (4.82 كيلومترات)، ويظل هذا الحظر ساريًا دائمًا.

وخلال تواجد الرئيس في هذا المكان، يتم توسيع منطقة حظر الطيران عن طريق فرض قيود مؤقتة على الطيران لتغطي عشرة أميال بحرية (16 كيلومترا).

المنطقة 51

تُعرف هذه القاعدة العسكرية بالشبهات التي تدور حولها، وحاول البعض اقتحامها عام 2019، على أمل أن يجدوا كائنات فضائيّة.

وتنطلق رحلات الركاب الوحيدة المسموح بدخولها لمنطقة 51 من محطة محددة في مطار مكاران الدولي في لاس فيغاس، في حين يجب أن تستخدم الطائرات علامة النداء "جانيت" لتتمكّن من دخول المجال الجوي.

ديزني لاند وعالم والت ديزني

ضمّ الكونغرس كلا من ديزني لاند وعالم والت ديزني إلى قانون يركز على السلامة الجوية، ضمن عملية ليبرتي شيلد الذي صدر عام 2003.

وكانت ديزني تعاني خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي من كثرة الإعلانات الجوية التي كانت تحلق فوق حدائقها، بما في ذلك الرسائل الدينية والسياسية والإعلانات الخاصة بالمنافسين؛ مما استدعى اتخاذ قرار منع التحليق فوق هذه المواقع.