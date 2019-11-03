تتقدمها لندن.. 15 مدينة أوروبية تحتل إنستغرام
لم يعد بإمكان الكثير من المسافرين الاستغناء عن تطبيق إنستغرام، الذي أصبح المرآة التي تعكس تفاصيل رحلاتهم وتوثق اللحظات الممتعة التي عاشوها.
لكن الأمر يتعدى مجرد نشر صور هذه الرحلات، فقد قام موقع "هوم تو جو" (HomeToGo) (ومحرك للبحث عن الرحلات) بنشر تصنيف لـ15 مدينة أوروبية هي الأكثر حضورا على موقع إنستغرام، وذلك عبر إحصاء الوسوم (الهاشتاغات) الخاصة بهذه المدن على هذا الموقع الشهير الخاص بتبادل الصور.
وعلى تطبيق إنستغرام التابع لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يضم ملايين المستخدمين عبر العالم من فئات مختلفة منها الشباب والمشاهير؛ تبدو الأرقام مذهلة حسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
|موقع إنستغرام يتبع فيسبوك (الأناضول)
وتحتل لندن في هذا التصنيف المرتبة الأولى، حيث ظهرت في 120 مليون وسم، تلتها باريس بمئة مليون وسم.
وإن كانت العاصمة باريس لم تحصل على قائمة الترتيب، فإن مَعلم برج إيفل يعد من بين أكثر المعالم الأوروبية حضورا على إنستغرام بـ2.8 مليون وسم.
وفي المرتبة الثالثة حلت مدينة برشلونة، بحصولها على أكثر من 47 مليون وسم.
وبعد المدينة الإسبانية تأتي العاصمة الإيطالية روما، مع 45 مليون وسم، تلتها عاصمة ألمانيا برلين بـ36 مليونا، ثم مدريد بـ31 مليونا.
أما المدن الأخرى فهي كالتالي:
أمستردام (هولندا): أكثر من 27 مليون وسم.
لشبونة (البرتغال): نحو 18 مليون وسم.
هامبورغ (ألمانيا): نحو 15 مليون و300 ألف وسم.
فالانس (إسبانيا): 14 مليون وسم.
أوديسا (أوكرانيا): 6 ملايين و300 ألف وسم.
مالقا (إسبانيا): 4 ملايين ونصف المليون وسم.
بينيدورم (إسبانيا): مليون و100 ألف وسم.
نيس (فرنسا): 426 ألف وسم.
بيبيوني (إيطاليا):186 ألف وسم.
يشار إلى أنه وللحصول على هذا الترتيب، اختارت "هوم تو جو" المدن الـ15 التي تحتوي على أكثر علامات التصنيف لإنستغرام من بين أكثر من مئة مدينة أوروبية تم البحث عنها عام 2018، على أساس مقارنة الإيجار خلال العطلات، وجمعت البيانات في العشرين من فبراير/شباط الماضي.
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