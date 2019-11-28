شجرة الحرية.. حملة لغراسة الزيتون في سوريا تخليدا لشهداء الثورة

عمر يوسف-إدلب

أطلق نشطاء وجمعيات مدنية في ريف إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة حملة غرس لأكثر من ثلاثة آلاف شجرة زيتون تحت مسمى "شجرة الحرية" تخليدا لأرواح شهداء الثورة ومجزرة مخيم قاح التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين قبل نحو أسبوع.

ويشارك في الحملة عدد من المنظمات الأهلية كالدفاع المدني والكوادر الطبية والمجالس المحلية وعمال النظافة، من خلال زرع أشجار الزيتون في محيط مدينة كفرتخاريم في ريف إدلب ضمن المرحلة الأولى من الحملة.

ومن المنتظر أن تستمر الحملة لتشمل مدنا وبلدات المعرة وسراقب ودركوش في إدلب، وفق القائمين عليها.

وتشتهر إدلب بزراعة أشجار الزيتون، وباتت اليوم رمزا لتشبث السكان بأرضهم في ظل تهديدات النظام السوري للمحافظة وقصفه المستمر للمدن والبلدات الخاضعة للمعارضة.