لن يصيبك أذى منها.. براكين نشطة في العالم يمكن زيارتها

يتسنى للسياح والمولعين بالاطلاع على الأماكن الغريبة والفريدة زيارة عدد من البراكين النشطة في مواقع مختلفة حول العالم دون الشعور بالخوف من التعرض للأذى أو الخطر وذلك للاستمتاع بالمشاهد الخلابة التي ترسمها هذه البراكين.

الكاتبة سوزان كيلير نشرت في مجلة ريدرز دايجست الأميركية قائمة بأبرز هذه البراكين من جملة 1500 بركان نشط:

بركان أرينال بكوستاريكا

يعد منتزه بركان أرينال الوطني الأكثر نشاطا في كوستاريكا وأحد أفضل المناطق السياحية في البلاد، ويتواصل تدفق حممه البركانية منذ آخر مرتين ثار فيها البركان عام 1968، ويمكن اليوم رؤية الدخان والرماد يتصاعدان من فوهته والحمم البركانية الحمراء تتدفق أسفل المنحدر الغربي مع حلول الظلام.

تدفق الحمم البركانية لبركان أرينال بكوستاريكا متواصل منذ 1968 (غيتي )

بركان جبل فيزوف بإيطاليا

لا يزال بركان جبل فيزوف في إيطاليا واحدا من أكثر البراكين نشاطا في العالم ويثور مرة كل عشرين عاما تقريبا. ورغم أنه لم ينفجر منذ عام 1944، فإن العلماء يراقبون نشاطه عن كثب.

وكان البركان قضى على مدينة بومبي الرومانية القديمة عام 79 ميلادي.

بركان جبل سانت هيلين بواشنطن

يقع هذا البركان ضمن سلسلة جبال كاسكيد-سلسلة بركانية تمتد لمسافة ثمانمئة ميل من كولومبيا البريطانية إلى شمال كاليفورنيا، ويعد أكثر بركان نشط في المنطقة وأودى ثورانه الكارثي عام 1980 بحياة 37 شخصا قبل أن يحدث انفجار للحمم البركانية عام 2004.

ويمكن للمتسلقين المبتدئين أو المحترفين بلوغ حافة الحفرة بعد الحصول على تصريح يسمح لهم بذلك.

بركان جبل إتنا بإيطاليا هو الأطول في أوروبا (غيتي)

بركان جبل إتنا بإيطاليا

يقع هذا الجبل على بعد حوالي 11 ألف قدم على الساحل الشرقي لصقلية، ويعد أطول بركان في القارة وأكثرها نشاطا، وأضيف إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2013 بسبب المستوى الاستثنائي لنشاطه البركاني.

بركان هيكلا في آيسلندا

يمثل البركان هيكلا في آيسلندا أهم الأسباب التي تجعل آيسلندا وجهة سياحية مهمة هذه الأيام نظرًا لموقعها في منتصف الأطلسي.

ويعتبر البركان من أكثر البراكين نشاطا في آيسلندا ويتطلب الوصول إليه التنقّل بسيارات الجيب المحلية، فضلا عن ذلك يمكنك استكشاف البراكين الموجودة في آيسلندا من خلال السباحة في بحيرة فيتي أو الاستمتاع بحمام من الطين في هافيراجيردي.

بركان كوتوباكسي بالإكوادور توقف عن النشاط منذ 1903 (رويترز)

بركان كوتوباكسي بالإكوادور

أظهر هذا البركان نشاطا خلال الأعوام الأخيرة ولكن لم يحدث أي ثوران كبير منذ عام 1903، غير أنه في حال حدوث ثوران كبير فإن الخوف الأكبر يكمن في إمكانية ذوبان الجبل الجليدي العملاق الذي يقع فوق البركان مما قد يتسبب في انزلاقات طينية هائلة.

بركان كوتوباكسي بالإكوادور توقف عن النشاط منذ عام 1903 (رويترز)

جبل ميرابي بإندونيسيا

يعد جبل ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 9500 قدم الأكثر نشاطا من بين أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، وخلّف انفجاره عام 2010 العشرات من القتلى ويمكن للزوار بلوغ قمة هذا البركان من خلال المشي من قرية سيلو.

سترومبولي بإيطاليا دائمة النشاط (رويترز)

سترومبولي بإيطاليا

تعد سترومبولي واحدة من الجزر البركانية الثماني الموجودة في صقلية وهي دائمة النشاط وتلقب بمنارة البحر الأبيض المتوسط بسبب انفجارات الحمم البركانية الصغيرة المتكررة.