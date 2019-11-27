الرسم بالرمل على الزجاج.. فن نوبي يعشقه السياح بمصر

حسن المصري-أسوان

تلفت نظرك حين تتجول بين البازارات المنتشرة في أرض النوبة بجنوب مصر، إنها حرفة "الرسم بالرمل على الزجاج" التي لا يحتاج من يعمل فيها سوى الموهبة وبعض الأدوات البسيطة، مثل زجاجة وحفنة من الرمل.

الجزيرة نت التقت بمحمد رزق الله، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، لكنه يساعد والده في أحد البازارات السياحية المنتشرة بقرية غرب سهيل في النوبة، حيث تعلم حرفة الرسم بالرمل على الزجاج منذ صغره.

يقول محمد إن الرسم بالرمل على الزجاج حرفة لا يستطيع الجميع تعلمها، فهي تحتاج إلى موهبة الرسم، بالإضافة إلى طول البال.

ويشير الفنان الصغير إلى أنه يقوم بتلوين الرمل بالألوان الطبيعية عبر ملء الفراغات داخل الزجاجة بواسطة مصفاة ويد معدنية، موضحا أن هناك أشكالا متنوعة يعشقها السياح مثل الجمل والشمس والصحراء والأهرامات.

ويتراوح سعر الزجاجة الواحدة بين 80 و100 جنيها (الدولار نحو 16.5 جنيها).