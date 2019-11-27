أحواض سباحة وسط الصحراء.. منتجع الديار القطرية بتونس وجهة سياحية فريدة
حياة بن هلال-تونس
وتقع توزر (مدينة وواحة صحراوية) في الجنوب الغربي للجمهورية التونسية، ويبلغ عدد سكانها نحو أربعين ألف نسمة، وهي عاصمة محافظة توزر ومركز بلاد الجريد، وتقع في الشمال الغربي لشط الجريد وجنوبي شط الغرسة، على بعد 430 كيلومترا من العاصمة تونس، ويمكن الوصول إلى المدينة بسهولة عبر مطار توزر نفطة الدولي، أو عن طريق البر أو السكك الحديدية.
تمتزج غرف الطابق الأرضي مع المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة، إما من النافذة أو من على الشرفة، في حين تطل خمسون غرفة على الصحراء، وتحوي 43 فيلا مجهزة على مسابح راقية.
ويوفر المنتجع سهرات ليلية تحت النجوم، تقدم فيها الأكلات الخاصة بالمنطقة والعروض الراقصة وعروض مروضي الثعابين ونغمات العود الطربية والشعر الشعبي التقليدي، كما تحوي الخيم البربرية التقليدية وسط الصحراء الوسائد والسجاد المنسوج، ويتمتع الزائر بخدمات الفندق في الأكل والشرب المتنوع حسب طلبه.
سياحة نوعية
صنف وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي في تصريح إعلامي منتجع الديار القطرية من بين أحسن النزل في العالم، وقال إن الإقبال على النزل كبير.
وأفاد مدير شركة أنانتارا لطفي مصباحي للجزيرة نت بأن نسبة الحجوزات بالفندق لرأس السنة الميلادية بلغت 100%، وأن الذين قاموا بالحجوزات من جنسيات مختلفة، موضحا أن الافتتاح يتزامن مع مهرجان الواحات ومهرجان السينما في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وستستقطب الوحدة السياحية الجديدة أسواقا آسيوية، مثل الصينية واليابانية والأميركية، وهي أسواق جديدة تتطلب توفير مرافق رياضية، خاصة ملاعب رياضة الصولجان.
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