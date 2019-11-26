شاهد.. فندق باليابان يؤجر غرفته بدولار واحد لليلة ولكن بشرط واحد

بدأ الياباني تيتسوا أنوي البالغ (27 عاما) إدارة فندق أساهي ريوكان (Asahi Ryokan) العام الماضي، وهو فندق في مدينة فوكوكا اليابانية تملكه جدته، وقد أدخل عليه خدمة جديدة تخفض تكاليف الإقامة فيه لتصل إلى دولار واحد في الليلة.

كان لدى تيتسوا فكرة استخدام الإنترنت لجلب جمهور جديد، والآن بات للضيوف القادمين إلى الفندق خيار دفع 100 ين ياباني (حوالي دولار واحد) فقط في الليلة الواحدة، إذا وافقوا على إعادة بث كامل إقامتهم.

ومع ذلك، هناك قيود حول كيفية عمل البث المباشر، إذ يشرح أينو لموقع سي أن أن ترافل أن الخلاصة هي فيديو فقط، وبالتالي سيكون للضيوف الخصوصية في محادثاتهم أو مكالماتهم الهاتفية. وتسمى قناته على موقع يوتيوب فندق الدولار الواحد (One Dollar Hotel).

ويُسمح للضيوف بإطفاء الأنوار، كما أن منطقة الحمام خارج نطاق تصويرالكاميرا.

يقول إينوي "إنه فندق قديم جدا وكنت أبحث عن نموذج أعمال جديد... فندقنا على الجانب الأرخص من المدينة، لذلك نحن بحاجة إلى قيمة مضافة، شيء خاص سيتحدث عنه الجميع".

وحتى الآن، قام أربعة ضيوف بعرض فيديوهاتهم منذ أن أعلن إينو عن الصفقة الشهر الماضي، ويضيف "الشباب في هذه الأيام لا يهتمون كثيرا بالخصوصية، يقول بعضهم إن من الجيد أن تتم مراقبتك ليوم واحد فقط".

وعلى الرغم من أن الغرف التي تبلغ قيمتها دولارا واحدا تعتبر صفقة خاسرة لإينوي، فإنه لا يفكر في تكلفة إقامة ليلة واحدة، فقد تجاوزت قناته على يويتوب 12500 مشترك، وأكثر من 850 ألف مشاهدة، وهو ما يمكنه من وضع الإعلانات في القناة وتحقيق الدخل منها.

في الأيام التي تكون فيها الغرفة خالية، سينشر إينو بثا مباشرا عن نفسه.

ويتم نشر علامات باللغتين اليابانية والإنجليزية أمام الكاميرا لإعلام المشاهدين عندما يكون خارج الغرفة.

وإلى جانب فرصة جعل الآلاف من الغرباء يشاهدون حياتك الخاصة على الإنترنت، توجد حوافز أخرى عديدة تدفع الزوار للتوجه إلى فوكوكا، فالمدينة الساحلية الجميلة تشتهر بطعامها الرائع، بالإضافة إلى المأكولات البحرية المحلية الطازجة، كما أعيد أيضا افتتاح متحف فوكوكا للفنون في أوائل عام 2019 بعد ثلاث سنوات من التجديدات.