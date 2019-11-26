في استذكار لتراث خليجي قديم.. متحف قطر يعيد افتتاح سوق البراحة التقليدي

عماد مراد-الدوحة

بماكينة نسيج يدوية بسيطة، تجلس أم هاشم أمام المتسوقين في سوق البراحة الذي ينظمه متحف قطر الوطني إحياء لتراث قطري وخليجي قديم، بعد أن كان السوق المتنفس الوحيد للتسوق والتجارة قديما.

فأم هاشم التي ورثت صناعة الشال يدويا من عائلتها، تعتبر أن هذه الصناعة مهددة بالاندثار بسبب عدم الاهتمام بها في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل المنتجات الجديدة الأقل كلفة، ولكنها بالطبع ليست بكفاءة الشال اليدوي الذي يصنع من خيوط الصوف الطبيعي.

صناعة الشال اليدوي تستغرق يومين من العمل على تلك الماكينة البسيطة، التي يتطلب العمل بها أولا نسج خيوط صوف طولية ثم نسج خيوط أخرى عرضية تختلف ألوانها حسب التصميم الخاص بهذا الشال، وعقب الانتهاء من نسج تلك الخيوط تبدأ أم هاشم تحريك الخطوط العرضية لتتقاطع مع الطولية؛ مصممة نسيجا قويا من خيوط الصوف.

ويعد سوق البراحة فرصة كبيرة لأم هاشم من عدة جوانب؛ أهمها تسويق منتجاتها بشكل مباشر للجمهور من دون الحاجة إلى وسيط تجاري يحد من مكسبها، فضلا عن تعريف المجتمع بطبيعة الصناعة اليدوية وكفاءتها وحجم الجهد المبذول فيها. وتعرب أم هاشم عن أملها في استمرار هذه الفعالية لتدعم الصناعات اليدوية التي تصارع الاندثار.