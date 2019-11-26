بمناسبة عيد الشكر.. من الديك المحظوظ الذي سيعفو عنه ترامب؟

يعفو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن أحد الديكين الروميين "بريد" و"بوتر" من الذبح، ويسمح له بالبقاء حيا ومواصلة العيش بإحدى المزارع، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر الذي يمتاز بتقليد عفو رؤساء البلاد عن الديوك الرومية.

وكان البيت الأبيض فتح الاثنين التصويت أمام الجمهور الأميركي من أجل اختيار واحد من اثنين من الديكين الذين سيعفو الرئيس دونالد ترامب عن أحدهما هذا العام بوصفه تقليدا سنويا.

وقضى الديكان الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء في فندق فاخر بواشنطن، واستمتعا بالعديد من المرافق والمأكولات قبل أن يتم تقديمهما في مؤتمر صحفي.

وتحتفل أميركا بعيد الشكر في الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بينما بدأت تقاليد العفو عن الديوك الرومية التي ينفذها رؤساء الولايات المتحدة مع الرئيس هاري ترومان عام 1947.