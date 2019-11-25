شاهد.. متحف "بانوراما إسطنبول" يعيدك لأجواء فتح القسطنطينية

محمد عبد الملك-تركيا

يتوافد ملايين السواح سنويا لزيارة متحف "بانوراما إسطنبول" الذي يعيدهم إلى 560 سنة للوراء ويجسد أمامهم ما حدث بالضبط في تلك اللحظة من الزمن، عندما دخل قرابة 80 ألفا من الجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الفاتح واقتحموا أسوار القسطنطينية، بأسلوب شيق يجعل المرء يتخيل نفسه أنه وسط المعركة.

وتم افتتاح المتحف أمام الزوار لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2009 بعد ثلاثة سنوات من البناء بمنطقة توب كابي.

ويمكن للزائر أن يتعرف من خلال الجداريات والقبة البانورامية الثلاثية التي تلتف بالتفاف جدرانه الدائرية بمساحة 2350 مترا مربعا وقطر يبلغ 38 مترا يعرض تفاصيل معركة فتح القسطنطينية عن قرب.