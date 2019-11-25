قاموا بمهام خارقة.. تعرف على أشجع الكلاب على مر التاريخ

وتشير الأدلة وفقا للعلماء إلى أنه منذ 14 ألف عام مضت لعبت الكلاب دورا مهما في حياة الإنسان إلى درجة جعلت هؤلاء البشر يشاركون مكان دفنهم مع كلابهم المفضلة.

الكلبة ميدنايت (مواقع التواصل)

الكلب ميدنايت بأميركا

وُلدت الكلبة ميدنايت وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز في ولاية لويزيانا ونجت من إعصار كاترينا وتم إحضارها شمالا لاجئة وتبناها المشرف على مبنى "غرينيتش ستريت" في مدينة نيويورك.

ووجدت ميدنايت بعد سبعة أعوام الطريقة المثلى لرد الجميل ومثّلت إحدى الوصلات ضمن طاقم متعدد الأشخاص قام بنقل المياه عبر شارع واشنطن في الحي الذي تقيم فيه إلى الأشخاص الذين انقطعت بهم السبل وبقوا دون ماء في مبنى سكني هناك.

كلاب سانت برنارد السويسرية

يملك العلماء دليلا على أن الرهبان الذين يعيشون في ممر سانت برنارد الثلجي الخطي الذي يمر عبر جبال الألب بين إيطاليا وسويسرا قد حافظوا على عادة تربية الكلاب لمساعدتهم في إنقاذ الناس عقب العواصف الثلجية القاسية.

وأكدت مجلة "سميثسونيان" أنه على امتداد مئتي عام وقع إنقاذ حوالي ألفي شخص بين الأطفال الضائعين وحتى جنود نابليون بفضل الحدس الخارق لتحديد الاتجاهات الذي تملكه هذه الكلاب البطولية وقدرتها القوية على مواجهة الصعوبات ومقاومة البرد القارس.

الكلب باري (بكسابي)

الكلب باري في سويسرا

ذكرت الكاتبة أن الكلب "باري" الذي عاش في مضيق سانت برنارد بين عامي 1800 و1812 من فصيلة سانت برنارد السويسرية اكتسب مكانة رفيعة في التاريخ، لما قام به من أعمال بطولية على امتداد حياته، وأنقذ حياة أكثر من أربعين شخصا.

وأحييت ذكراه في متحف التاريخ الطبيعي في برن العاصمة السويسرية حيث لا تزال جثته محنطة إلى غاية اليوم.

الكلب ستابي في فرنسا

تمكن الكلب الضال ستابي من تحذير الجنود الفرنسيين من خطر هجمات الغاز السام خلال الحرب العالمية الأولى وتحديد موقع جرحى الجنود، وحصل على رتبة رقيب لتمكنه من مهاجمة جاسوس ألماني وذلك وفقا لموقع هيستوري.كوم.

الكلاب البطلة في العصور الوسطى

يوجد ما يدل على أن الكلاب في العصور الوسطى لم تكن مرتبطة بأصحابها على المستوى العاطفي فقط بل كانت تقوم أيضا بوظائف مهمة وحاسمة وكشفت الروايات التي تعود إلى ذلك الزمن أن الكلاب كانت مفيدة في عدة أعمال على غرار أعمال الصيد وإيصال الرسائل وتدوير دواليب الآبار ومطاردة الآفات.

الكلبة سوانسي جاك (مواقع التواصل)

الكلب سوانسي جاك الأسكتلندي

ولد سوانسي جاك -من سلالة كلاب الاسترداد- عام 1930 وعاش بالقرب من أرصفة سوانسي بأسكتلندا وأثبت جدارته حيث قام -عندما كان لا يزال جروا- بأول عملية إنقاذ لصبي يبلغ من العمر 12 عاما.

وبعد بضعة أسابيع أنقذ سباحا من أرصفة الموانئ وربما يكون جاك قد أنقذ ما يصل إلى 27 شخصا من الغرق خلال حياته الوجيزة.

الكلبة سموكي يوركشير

اكتشف جندي أميركي في غابة غينيا الجديدة عام 1944 الكلبة يوركشير الشاردة وأطلق عليها اسم "سموكي"، لتصبح شريكته الوفية وتكتسب رمزية من الحرب العالمية الثانية.

ويفيد موقع "هافينغتون بوست" بأن الكلبة قضت 18 شهرا خلال القتال في غينيا الجديدة والفلبين وأنها أنقذت العديد من الأرواح من خلال تحذير الجنود من إطلاق النار الوشيك وساعدت في وصل أسلاك الاتصالات بين البؤر الاستيطانية.

الكلبة لايكا رائدة الفضاء

تعد لايكا أول كلبة تدور حول كوكب الأرض في مركب فضائي وتم إعطاؤها وجبة واحدة فقط وأكسجينا يكفي لمدة سبعة أيام فقط وكان من المفترض أن تكون رحلة في اتجاه واحد.

وضحّت لايكا بحياتها لمصلحة برنامج الفضاء السوفيتي والبشرية جمعاء من أجل اكتشاف الحدود اللانهائية للفضاء.

الكلب نيمو (مواقع التواصل )