أبواب زنجبار المنقوشة.. تحف فنية تجذب السياح وتغري الأثرياء

هندسة معمارية فريدة على الأبواب ( الأناضول)

وتقترن صناعة الأبواب الخشبية المنقوشة والمزينة باسم زنجبار حتى باتت علامة فارقة من حيث الجودة في جميع أنحاء شرق أفريقيا، فذاع صيتها وشهدت انتشارا على مستوى المنطقة وزينت منازل الميسورين في كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وموزمبيق والعديد من بلدان العالم.

قيمة تاريخية

تعتبر أبواب زنجبار المنقوشة بعناية رمزا للثقافة السواحلية بشرق أفريقيا، وتشكل محط جذب للسياح فضلا عن قيمتها الفنية والهندسية، وتقول سعيدة مالك المرشدة السياحية بشركة كولورز أوف زنجبار إن هناك نوعين من الأبواب التي شهدت انتشارا واسعا شرقي أفريقيا وإن هذه الأبواب تتمتع بقيمة فنية عالية ويجري تصنيعها وتزيينها على أيدي حرفيين وفنانين محليين.

وأشارت مالك أن زنجبار كانت تحوي عددا كبيرا من الأبواب التي تمتلك قيمة تاريخية بسبب قدمها إلا أن أعداد هذه الأنواع في تناقص دائم بسبب إقبال السياح على شرائها، موضحة أن أحد النوعين من الأبواب التي تحمل قيمة فنية يعرف باسم الأبواب الهندية أو الغوجاراتية وأنها تمتاز بحجمها الصغير وكونها قابلة للطي.

ولفتت إلى أن هذا النوع من الأبواب يشاهد في شوارع الأسواق المزدحمة حيث يعيش رجال الأعمال الهنود، وقالت إن عليها مطرقة مصنوعة من النحاس وإن الهنود أضافوا إليها مقابض مصنوعة من المعدن نفسه والتي كانت تستخدم لمنع الفيلة من كسر الأبواب في الهند.