اختفى 20 ساعة وسط غابة كثيفة.. إنقاذ طفل جزائري من الهلاك

نجا طفل جزائري يبلغ عمره ثلاث سنوات ونصف السنة من موت شبه مؤكد بعد العثور عليه فجر الجمعة تائها في غابة كثيفة الأشجار في محافظة الجلفة (230 كلم جنوب العاصمة) عقب فقدان عائلته له لمدة تقارب 20 ساعة، وأعمال بحث شارك فيها مئات المواطنين وأفراد من الجيش والحماية المدنية (الدفاع المدني).

وأفادت الإذاعة الجزائرية الحكومية نقلا عن إدارة الحماية المدنية بالجلفة تأكيدها أن الطفل عثر عليه في غابة تبعد عن مكان فقدانه بثلاثة كيلومترات، في صحة جيدة.

وكانت عائلة الطفل المسمى لخضر صليع قد أبلغت منذ حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس فقدانها لابنها وسط الغابة عندما كان برفقة والده وإخوته.

وتجند المئات من سكان المنطقة إلى جانب أفراد من الجيش والحماية المدنية في عملية بحث بالغابة الكثيفة تواصلت ليلا باستعمال كلاب مدربة والإنارة الكاشفة.

وتمتاز الغابة إلى جانب كثافة أشجارها وتضاريسها الوعرة بطقسها البارد شتاء، مما أثار مخاوف حول فقدان الطفل الصغير الذي خلفت حادثة فقدانه تداولا كبيرا وتضامنا مع عائلته على شبكات التواصل الاجتماعي.